Шольц: начало переговоров с Россией по гарантиям безопасности было «умной реакцией» НАТО

Начало переговоров с Россией по гарантиям безопасности было «умной реакцией» НАТО на многочисленные запросы, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в эфире телеканала N24.

«Это была умная реакция со стороны НАТО — на многочисленные запросы... отвечать конкретно и делать предложения... Готовность говорить о прозрачности, которая касается передвижений войск и оружия, контроля над вооружениями и так далее», — цитирует его РИА Новости.

По словам Шольца, возобновление переговоров знаменует возвращение «к тому пути, которому мы хорошо следовали».

Постоянный представитель США при НАТО Джулиан Смит ранее объявила, что партнёры по альянсу готовы к диалогу с Россией по вопросам в области безопасности.

По её словам, в НАТО готовы к осуществлению нового раунда переговоров с Россией по вопросам безопасности, в том числе по линии Совета Россия — НАТО и ОБСЕ.