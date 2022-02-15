Шольц: начало переговоров с Россией по гарантиям безопасности было «умной реакцией» НАТО

Короткая ссылка
Начало переговоров с Россией по гарантиям безопасности было «умной реакцией» НАТО на многочисленные запросы, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в эфире телеканала N24.
Шольц: начало переговоров с Россией по гарантиям безопасности было «умной реакцией» НАТО
  • AP

«Это была умная реакция со стороны НАТО — на многочисленные запросы... отвечать конкретно и делать предложения... Готовность говорить о прозрачности, которая касается передвижений войск и оружия, контроля над вооружениями и так далее», — цитирует его РИА Новости.

По словам Шольца, возобновление переговоров знаменует возвращение «к тому пути, которому мы хорошо следовали».

Постоянный представитель США при НАТО Джулиан Смит ранее объявила, что партнёры по альянсу готовы к диалогу с Россией по вопросам в области безопасности.

По её словам, в НАТО готовы к осуществлению нового раунда переговоров с Россией по вопросам безопасности, в том числе по линии Совета Россия — НАТО и ОБСЕ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить