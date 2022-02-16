Постпред России при ЕС Чижов заявил, что войны редко начинаются в среду

Российский постпред при ЕС Владимир Чижов заявил, что войны редко начинаются в среду.

«Могу заверить, что касается России, что в эту среду вторжения не будет. Эскалации также не будет на следующей неделе или неделю спустя, или в следующем месяце», — сказал он газете Die Welt.

Дипломат добавил, что войны в Европе «редко начинаются в среду».

Чижов также отметил, что после очень серьёзных обвинений в адрес России США и страны НАТО должны предъявить доказательства — в противном случае всё сказанное является клеветой.

Ранее британские издания The Sun и The Mirror со ссылкой на данные американской разведки написали, что «вторжение на Украину» якобы запланировано на 16 февраля на 03:00 по местному времени.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя данные западных СМИ о возможном «вторжении России», предложил украинцам поставить будильники и самим убедиться в ложности подобных заявлений.