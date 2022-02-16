Постпред России при ЕС Чижов заявил, что войны редко начинаются в среду

Короткая ссылка
Российский постпред при ЕС Владимир Чижов заявил, что войны редко начинаются в среду.
Постпред России при ЕС Чижов заявил, что войны редко начинаются в среду
  • РИА Новости

«Могу заверить, что касается России, что в эту среду вторжения не будет. Эскалации также не будет на следующей неделе или неделю спустя, или в следующем месяце», — сказал он газете Die Welt.

Дипломат добавил, что войны в Европе «редко начинаются в среду».

Чижов также отметил, что после очень серьёзных обвинений в адрес России США и страны НАТО должны предъявить доказательства — в противном случае всё сказанное является клеветой.

Ранее британские издания The Sun и The Mirror со ссылкой на данные американской разведки написали, что «вторжение на Украину» якобы запланировано на 16 февраля на 03:00 по местному времени.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя данные западных СМИ о возможном «вторжении России», предложил украинцам поставить будильники и самим убедиться в ложности подобных заявлений.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить