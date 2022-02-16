В ЕС заявили об отсутствии намерений направлять наблюдателей на референдум в Белоруссию

У Евросоюза нет намерений направить наблюдателей на референдум по внесению изменений в Конституцию Белоруссии 27 февраля, заявил официальный представитель европейской внешнеполитической службы Питер Стано.

В комментарии РИА Новости он отметил, что власти республики не пригласили Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ развернуть миссию по наблюдению в стране.

«ЕС, со своей стороны, также не планирует направлять какую-любо официальную миссию по наблюдению за голосованием в Белоруссию», — сказал дипломат.

Он допустил возможность поездок граждан ЕС в республику для наблюдения за референдумом, отметив, что они это будут делать неофициально. По словам Стано, ЕС продолжит следить за развитием ситуации.

Как отмечал президент Белоруссии Александр Лукашенко, обновлённая Конституция призвана укрепить государственность.

За референдумом в республике будут следить до 120 наблюдателей от СНГ.