Посол России в Италии Разов заявил, что санкции против Москвы приобрели «дурную инерцию»

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Санкции Евросоюза и Соединённых Штатов в отношении России приобрели дурную инерцию и вводятся беспредметно. Об этом заявил эфире телеканала Rai 1 российский посол в Риме Сергей Разов.
Посол России в Италии Разов заявил, что санкции против Москвы приобрели «дурную инерцию»
  • Gettyimages.ru
  • © Vasil Nanev / EyeEm

«После событий на Украине с 2013 года санкции, которые ЕС и США вводят в отношении России, приобрели дурную инерцию. Нет никакой причинно-следственной связи между тем, что происходит на Украине или вокруг неё, и теми санкциями, которые вводятся, на наш взгляд, беспредметно», — цитирует Разова РИА Новости.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал учитывать последствия для Запада в случае введения санкций против России.

Российский постпред при ЕС Владимир Чижов в интервью газете «Известия» отметил, что политизация украинского вопроса противоречит экономическим интересам России и Европейского союза.

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