Чижов: политизация украинского вопроса противоречит экономическим интересам России и ЕС

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Политизация украинского вопроса противоречит экономическим интересам России и Европейского союза, заявил в интервью газете «Известия» российский постпред при ЕС Владимир Чижов.
Чижов: политизация украинского вопроса противоречит экономическим интересам России и ЕС
  • Gettyimages.ru
  • © Bloomberg Creative

«Что касается нагнетания ситуации вокруг Украины, хотел бы заметить, что это делается Киевом не впервые, в том числе с целью всеми способами сохранить транзитный маршрут по своей территории для российского газа. Политизация украинского вопроса в равной степени противоречит экономическим интересам нашей страны и ЕС и вредна для бизнеса и простых граждан», — рассказал Чижов.

Он отметил, что стабильные поставки российского газа в ЕС выгодны обеим сторонам.

«Для России это, безусловно, экспортные доходы, а в случае Евросоюза следует учитывать те цели, которые он ставит перед собой на энергоклиматическом треке», — пояснил Чижов.

По его словам, власти Евросоюза намерены использовать природный газ в качестве переходного энергоносителя вплоть до 2050 года.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что в Германии выступили за исключение ограничений в энергетической сфере из нового пакета санкций в отношении России.

Отмечается, что страна обеспокоена возможными угрозами для энергопоставок в Европу.

Председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенёв в беседе с RT объяснил позицию Германии по санкциям в отношении России в энергосекторе.

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