Президент Германии Штайнмайер призвал не вести переговоры на языке оружия

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призвал не вести переговорный процесс на языке оружия.

«Единственный успешный путь — это серьёзные переговоры, а не язык оружия. Нам необходима выдержка и терпение», — цитирует Штайнмайера РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин готов к переговорам по ситуации вокруг Украины и вопросам безопасности.

В свою очередь, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что российская сторона продолжает «держать открытой дверь» для переговоров с Западом по гарантиям безопасности.