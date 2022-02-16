Президент Германии Штайнмайер призвал не вести переговоры на языке оружия

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Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призвал не вести переговорный процесс на языке оружия.
Президент Германии Штайнмайер призвал не вести переговоры на языке оружия
  • AP
  • © Michael Sohn

«Единственный успешный путь — это серьёзные переговоры, а не язык оружия. Нам необходима выдержка и терпение», — цитирует Штайнмайера РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин готов к переговорам по ситуации вокруг Украины и вопросам безопасности.

В свою очередь, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что российская сторона продолжает «держать открытой дверь» для переговоров с Западом по гарантиям безопасности.

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