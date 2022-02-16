Захарова прокомментировала подходы России и США к защите демократии

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила подходы российской и американской сторон к защите демократии.
Захарова прокомментировала подходы России и США к защите демократии
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«Ни разу не видела, чтобы США платили хоть что-то для защиты свободы. Даже по счетам ни разу не заплатили. Зато я видела, как Россия обеспечила защиту демократии в Крыму, признав её истинное проявление — референдум», — написала Захарова в Telegram.

Таким образом она прокомментировала высказывание американского президента Джо Байдена, что США готовы заплатить любую цену для защиты свободы.

Захарова также отметила, что в отличие от США свобода для России бесценна.

В декабре российский президент Владимир Путин заявил, что зарубежные противники воссоединения Крыма с Россией «плевать хотели» на интересы крымчан, России и демократию.

Он также отметил, что Крым и Севастополь навсегда с Россией, потому что такова суверенная, свободная и непреклонная воля всего российского народа.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

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