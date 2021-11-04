Путин: Крым и Севастополь навсегда с Россией

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Крым и Севастополь теперь навсегда с Россией, потому что такова суверенная, свободная и непреклонная воля всего российского народа. Об этом заявил российский президент Владимир Путин.
Путин: Крым и Севастополь навсегда с Россией
  • РИА Новости

Российский лидер заявил об этом после возложения цветов к мемориалу в Севастополе, посвящённому окончанию Гражданской войны.

«Наша страна вновь обрела историческое единство. Эту живую, неразрывную связь особенно остро чувствуешь, конечно же, здесь — в Севастополе, в Крыму. Они навсегда теперь с Россией, потому что такова суверенная, свободная и непреклонная воля людей, всего нашего народа», — сказал Путин.

Он отметил, что мемориальный комплекс служит знаком того, что Россия «помнит и любит всех преданных ей сыновей и дочерей, с какой бы стороны баррикад они когда-то ни находились».

Российский президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

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