Путин: «партнёры» плевать хотели на интересы крымчан, России и демократию

Зарубежные противники воссоединения Крыма с Россией «плевать хотели» на интересы крымчан, России и демократию, заявил российский президент Владимир Путин. Об этом он сказал, отвечая на вопрос об отсутствии крупных операторов мобильной связи в республике.

Трансляцию пресс-конференции ведёт RT.

«Это понятно с чем связано: с санкциями, которые вводят наши западные «партнёры» против крымчан. Я уже говорил, странная ситуация складывается. Если кто-то считает, что Крым оккупирован, значит, крымчане и Крым — жертвы агрессии. За что же их дополнительно наказывать? А если они вернулись в Россию по собственной воле на референдуме, то это проявление демократии. Что, кто-то борется с демократией?» — сказал Путин.

«Ответ только один», — отметил президент.

«Плевать они хотели на интересы крымчан, России и на демократию. Они решают свои геополитические вопросы. Вот и всё», — сказал глава государства.

Он подчеркнул, что власти будут и далее реагировать на вопросы с водоснабжением и энергообеспечением полуострова, а также строительства детских садов, школ и реновации жилья.

В ноябре президент заявил, что Крым и Севастополь навсегда с Россией, потому что такова суверенная, свободная и непреклонная воля всего российского народа.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.