Канцлер ФРГ Шольц заявил, что общался с Путиным в дружественной атмосфере

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что продолжительность беседы с российским президентом Владимиром Путиным стала хорошим знаком. Он отметил, что есть достаточно тем для того, чтобы продолжать разговор с Россией.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы долго говорили с президентом Путиным, мы не упустили ни одной темы, ни сложной, ни простой. Культурные вопросы, экономические вопросы. Конечно, многие темы вокруг европейской безопасности и Украину. То, что мы так долго разговаривали друг с другом, — это хороший знак», — сказал он в эфире N24.

Также канцлер ФРГ добавил, что общался с российским президентом в дружественной атмосфере и провёл с ним интенсивные и доверительные переговоры.

15 февраля в Москве прошли переговоры Путина и Шольца. Их встреча продлилась более трёх часов.

Российский лидер отметил, что Россия стремится дипломатическим методом договариваться с западными союзниками по вопросам о гарантиях безопасности.