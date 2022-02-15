Канцлер ФРГ Шольц заявил, что общался с Путиным в дружественной атмосфере
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
«Мы долго говорили с президентом Путиным, мы не упустили ни одной темы, ни сложной, ни простой. Культурные вопросы, экономические вопросы. Конечно, многие темы вокруг европейской безопасности и Украину. То, что мы так долго разговаривали друг с другом, — это хороший знак», — сказал он в эфире N24.
Также канцлер ФРГ добавил, что общался с российским президентом в дружественной атмосфере и провёл с ним интенсивные и доверительные переговоры.
15 февраля в Москве прошли переговоры Путина и Шольца. Их встреча продлилась более трёх часов.
Российский лидер отметил, что Россия стремится дипломатическим методом договариваться с западными союзниками по вопросам о гарантиях безопасности.