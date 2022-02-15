Переговоры Путина и Шольца в Москве продолжались более трёх часов

Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Олаф Шольц завершили переговоры в Кремле, их встреча продолжалась более трёх часов, сообщает РИА Новости.

Это была первая личная встреча Путина и Шольца.

После переговоров они ответят на вопросы прессы.

Ранее сообщалось, что Путин и Шольц намерены уделить значительную часть переговоров темам безопасности и Украины.