Переговоры Путина и Шольца в Москве продолжались более трёх часов
Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Олаф Шольц завершили переговоры в Кремле, их встреча продолжалась более трёх часов, сообщает РИА Новости.
- © РИА Новости / Михаил Климентьев
Это была первая личная встреча Путина и Шольца.
После переговоров они ответят на вопросы прессы.
Ранее сообщалось, что Путин и Шольц намерены уделить значительную часть переговоров темам безопасности и Украины.
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