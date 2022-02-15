Путин и Шольц намерены уделить значительную часть переговоров темам безопасности и Украины

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Президент России Владимир Путин сообщил, что большая часть переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем будет посвящена темам безопасности в Европе и ситуации вокруг Украины.
Путин и Шольц намерены уделить значительную часть переговоров темам безопасности и Украины
  • РИА Новости

«Значительную часть нашего времени мы посвятим обсуждению вопросов о ситуации в Европе, связанной с безопасностью и с теми дискуссиями, которые сейчас так остро развернулись по этому вопросу, в том числе и в связи с событиями вокруг Украины», — приводит ТАСС его слова.

Путин добавил, что заявленные темы переговоров представляют большой взаимный интерес.

Ранее Шольц на совместной пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским в Киеве заявил, что вопрос о членстве Украины в альянсах не стоит в повестке дня.

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