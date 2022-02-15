Шольц рассказал Путину о своей обеспокоенности ситуацией на границах Украины

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц по итогам переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в Кремле заявил о своей обеспокоенности ситуацией на украинских границах.
Шольц рассказал Путину о своей обеспокоенности ситуацией на границах Украины
  • © Mikhail Klimentyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo
  • AP

«Следует подчеркнуть, что мы очень озабочены тем, что 100 тыс. военнослужащих сосредоточены на границе Украины», — сказал Шольц.

По его мнению, для этого нет видимой причины.

Шольц также подчеркнул необходимость деэскалации.

«В нынешней напряжённой ситуации очень важно, чтобы не началась война», — резюмировал он.

В декабре президент России Владимир Путин заявил, что российские войска дислоцированы на территории страны и никому не угрожают.

В Кремле подчёркивали, что Россия не собирается ни на кого нападать.

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