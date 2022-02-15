Шольц рассказал Путину о своей обеспокоенности ситуацией на границах Украины
- © Mikhail Klimentyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo
- AP
«Следует подчеркнуть, что мы очень озабочены тем, что 100 тыс. военнослужащих сосредоточены на границе Украины», — сказал Шольц.
По его мнению, для этого нет видимой причины.
Шольц также подчеркнул необходимость деэскалации.
«В нынешней напряжённой ситуации очень важно, чтобы не началась война», — резюмировал он.
В декабре президент России Владимир Путин заявил, что российские войска дислоцированы на территории страны и никому не угрожают.
В Кремле подчёркивали, что Россия не собирается ни на кого нападать.