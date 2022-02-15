Руководитель RT DE Productions прокомментировала объяснение Шольца по ситуации с вещанием телеканала

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Руководитель RT DE Productions Динара Токтосунова прокомментировала ответ канцлера ФРГ Олафа Шольца на вопрос о ситуации с вещанием телеканала RT DE в Германии.
Руководитель RT DE Productions прокомментировала объяснение Шольца по ситуации с вещанием телеканала
  • ©Kay Nietfeld/picture alliance
  • Gettyimages.ru

«У нас правовое государство, нужно подавать заявку на лицензию, но она так и не была подана. Этим занимается соответствующее ведомство в соответствии с действующими законами», — сказал Шольц.

Об этом он заявил на пресс-конференции после переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

«Напомню, немецкий медиарегулятор MABB неоднократно прямым текстом писал, что RT DE не сможет получить лицензию в Германии из-за близости к государству. Канал, получив сербскую лицензию, вещает из Москвы в соответствии с Европейской конвенцией по трансграничному телевидению. Но об этом Германия предпочитает вообще не упоминать», — написала Токтосунова в Telegram.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что на переговорах с канцлером ФРГ Олафом Шольцем обсуждалась работа DW в России и RT в Германии.

Как сообщалось, в документе, полученном компанией RT DE Productions в Берлине, говорится, что за вещание ответственна именно эта компания, — это значит, что никакая другая европейская инстанция, кроме MABB, не может лицензировать канал.

Регулятор постановил прекратить вещание на спутнике Eutelsat, Smart TV, на сайте и в приложении RT, а также на платформе Odysee.

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