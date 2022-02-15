В ЕС осудили проект Госдумы с призывом признать ЛНР и ДНР
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«ЕС категорически осуждает решение Государственной думы России обратиться с призывом к президенту Путину о признании независимости неподконтрольных правительству (Украины. — RT) частей Донецкой и Луганской областей. Такое признание станет явным нарушением Минских соглашений», — написал он в Twitter.
Государственная дума ранее проголосовала за направление президенту России Владимиру Путину обращения о признании независимости самопровозглашённых ЛНР и ДНР.
Подробнее — в материале RT.