В ЕС осудили проект Госдумы с призывом признать ЛНР и ДНР

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Евросоюз осуждает призыв Госдумы признать самопровозглашённые Донецкую и Луганскую народные республики, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
В ЕС осудили проект Госдумы с призывом признать ЛНР и ДНР
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«ЕС категорически осуждает решение Государственной думы России обратиться с призывом к президенту Путину о признании независимости неподконтрольных правительству (Украины. — RT) частей Донецкой и Луганской областей. Такое признание станет явным нарушением Минских соглашений», — написал он в Twitter.

Государственная дума ранее проголосовала за направление президенту России Владимиру Путину обращения о признании независимости самопровозглашённых ЛНР и ДНР. 

Подробнее — в материале RT.

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