Захарова прокомментировала реакцию генсека НАТО на проект Госдумы по ЛНР и ДНР

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала высказывание генсека НАТО Йенса Столтенберга касательно проекта Госдумы с призывом признать самопровозглашённые Луганскую и Донецкую народные республики.
Захарова прокомментировала реакцию генсека НАТО на проект Госдумы по ЛНР и ДНР
  • © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ

«Хочется уточнить у Столтенберга, когда НАТО выскажет озабоченность по поводу невыполнения Киевом Минских соглашений, принятия законов, прямо противоречащих комплексу мер, и блокирования работы контактной группы? При чём тут НАТО? Вот и я об этом», — написала она в своём Telegram-канале.

Государственная дума ранее проголосовала за направление президенту России Владимиру Путину обращения о признании независимости самопровозглашённых ЛНР и ДНР. 

По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, признание республик Россией было бы нарушением суверенитета Украины, минских договорённостей и международного права.

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