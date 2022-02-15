Захарова прокомментировала реакцию генсека НАТО на проект Госдумы по ЛНР и ДНР

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала высказывание генсека НАТО Йенса Столтенберга касательно проекта Госдумы с призывом признать самопровозглашённые Луганскую и Донецкую народные республики.

«Хочется уточнить у Столтенберга, когда НАТО выскажет озабоченность по поводу невыполнения Киевом Минских соглашений, принятия законов, прямо противоречащих комплексу мер, и блокирования работы контактной группы? При чём тут НАТО? Вот и я об этом», — написала она в своём Telegram-канале.

Государственная дума ранее проголосовала за направление президенту России Владимиру Путину обращения о признании независимости самопровозглашённых ЛНР и ДНР.

По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, признание республик Россией было бы нарушением суверенитета Украины, минских договорённостей и международного права.