Столтенберг: признание Россией ЛНР и ДНР было бы нарушением суверенитета Украины
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«Если это произойдёт, то это будет новым нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины. Нет никаких сомнений в том, что Донецк и Луганск входят в состав Украины», — цитирует его РИА Новости.
Столтенберг убеждён, что признание ЛНР и ДНР нарушило бы международное право, минские договорённости и усложнило бы поиск политического решения на основе имеющихся соглашений.
Государственная дума ранее проголосовала за направление президенту России Владимиру Путину обращения о признании независимости ЛНР и ДНР.
Украинские фракции «Европейская солидарность» и «Голос» потребовали ввести санкции против депутатов Госдумы, которые проголосовали за обращение к российскому президенту о признании республик.