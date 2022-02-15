Путин назвал энергетику одним из приоритетных направлений во взаимодействии с ФРГ

Россия является надёжным поставщиком энергоресурсов, это одно из приоритетных направлений взаимодействия Москвы и Берлина, заявил российский президент Владимир Путин на встрече с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

Он отметил, что в последнее время в России плотно занимались диверсификацией отношений с ФРГ — они развиваются по разным направлениям.

«Традиционно естественным образом сложилось так, что энергетика является одним из приоритетных направлений. Россия является надёжным поставщиком энергоресурсов уже очень давно, десятилетия. Не было за все десятилетия ни одного сбоя», — сказал Путин.

По словам президента, работа ведётся на рыночных принципах.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что на протяжении последних недель Россия строго выполняла свои контрактные обязательства по поставкам газа.

Он также отметил непричастность России к повышению цен на газ в Европе.