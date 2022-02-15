Аналитик Федосова объяснила разработку сценариев США на случай эскалации ситуации вокруг Украины

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Анастасия Белоусова
Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Виктория Федосова в беседе с RT объяснила разработку сценариев США на случай эскалации ситуации вокруг Украины, о которых пишет The Washington Post.
Аналитик Федосова объяснила разработку сценариев США на случай эскалации ситуации вокруг Украины
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Она заявила, что разработка такого рода сценариев — «процедура абсолютно понятная и для аналитиков привычная».

«Однако уровень публичности, на который выведены результаты мозговых штурмов, та серьёзность и безапелляционность, с которой выходят официальные заявления о якобы нападении России, та периодичность, с которой (объявляются. — RT) даты ожидаемой «агрессии», не просто нагнетают ситуацию вокруг Украины, но и создают благодатную почву для провокаций по любой из нарисованных аналитиками траекторий», — отметила Федосова.

По её мнению, единственной целью таких публикаций являются хайп и подкрепление образа «агрессивной» России на основе искажённых фактов.

Ранее издание The Washington Post сообщило, что власти США ещё в ноябре 2021 года организовали группу экспертов, занимающихся разработкой ответа на случай эскалации ситуации вокруг Украины.

Как пишет газета, «усилия данной команды экспертов привели к появлению разоблачительных заявлений о якобы подготовке Россией повода для эскалации».

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