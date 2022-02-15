Постпред Чижов назвал условие для ответных действий России по отношению к Украине

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Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов в интервью The Guardian назвал условие для ответных действий России по отношению к Украине.
Постпред Чижов назвал условие для ответных действий России по отношению к Украине
  • globallookpress.com
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Чижов заявил, что Россия не будет предпринимать наступательные действия против Украины, если её на это не спровоцируют.

«Вам не следует удивляться, что мы нанесём ответный удар, если украинцы совершат атаку на Россию. Или если начнут нагло убивать граждан России где-либо — в Донбассе или ещё где-то», — сказал он.

Также дипломат заявил, что численность российских военных вблизи границы с Украиной эквивалентна учениям «Запад-2021», но тогда никто не обратил на это внимания.

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Москва не располагает какими-либо причинами для «вторжения» на Украину. 

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