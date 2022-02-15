Посол России в Канаде Степанов назвал неприемлемыми поставки оружия на Украину

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Решение властей Канады о поставках летального вооружения на Украину неприемлемо и лишь усугубит текущий конфликт. Об этом сообщил посол России в Оттаве Олег Степанов.
Посол России в Канаде Степанов назвал неприемлемыми поставки оружия на Украину
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

«Любые поставки вооружений в страну с нерешённым внутренним вооружённым конфликтом неприемлемы. Это не приближает мир и лишь продлевает и усугубляет братоубийственный конфликт на Украине», — цитирует ТАСС Степанов.

По его словам, «предоставляя оружие, западные страны подталкивают киевский режим к продолжению войны против собственного народа».

Дипломат добавил, что российская сторона «призывает правительство Канады отказаться от подобных действий».

Ранее канадский премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что власти Канады приняли решение предоставить Украине летальное вооружение на сумму около $6,1 млн.

В канадском Минобороны сообщили, что Канада предоставит Украине винтовки, пулемёты, пистолеты и 1,5 миллиона патронов.

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что нагнетание Западом ситуации в какой-то момент должно сдуться, но накачка Украины оружием продолжится.

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