Журналистка Дежевски: невежество главы МИД Британии Трасс ухудшило отношения с Россией
«Лиз Трасс пробыла с визитом в Москве чуть более суток, однако успела подтвердить все предубеждения России о британской дипломатии: высокомерие, неприветливость, приверженность к лицемерным нравоучениям о «ценностях», — отметила Дежевски.
По её словам, «к этому списку Трасс добавила кое-что ещё — невежество».
Журналист подчеркнула, что визит Трасс в Москву стал «позором» для британской дипломатии, поскольку она продемонстрировал низкую подготовку к переговорам.
Как ранее сообщили СМИ со ссылкой на источники, глава британского МИД Лиз Трасс во время переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым изначально отказалась признавать суверенитет России над Ростовской и Воронежской областями.
Позднее британский посол Дебора Броннерт вмешалась в ситуацию и пояснила главе Форин Офис, что речь на самом деле идёт о российских регионах.
Трасс отметила, что в ходе встречи ей показалось, что Лавров говорит о части Украины.