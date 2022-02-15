Журналистка Дежевски: невежество главы МИД Британии Трасс ухудшило отношения с Россией

Высокомерие и невежество главы МИД Британии Лиз Трасс на встрече с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым привели к дальнейшему ухудшению отношений с Россией. Об этом написала в статье для интернет-журнала Spiked обозреватель Мэри Дежевски.

«Лиз Трасс пробыла с визитом в Москве чуть более суток, однако успела подтвердить все предубеждения России о британской дипломатии: высокомерие, неприветливость, приверженность к лицемерным нравоучениям о «ценностях», — отметила Дежевски.

По её словам, «к этому списку Трасс добавила кое-что ещё — невежество».

Журналист подчеркнула, что визит Трасс в Москву стал «позором» для британской дипломатии, поскольку она продемонстрировал низкую подготовку к переговорам.

Как ранее сообщили СМИ со ссылкой на источники, глава британского МИД Лиз Трасс во время переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым изначально отказалась признавать суверенитет России над Ростовской и Воронежской областями.

Позднее британский посол Дебора Броннерт вмешалась в ситуацию и пояснила главе Форин Офис, что речь на самом деле идёт о российских регионах.

Трасс отметила, что в ходе встречи ей показалось, что Лавров говорит о части Украины.