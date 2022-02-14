Пентагон приветствовал слова Лаврова об урегулировании вопросов безопасности дипломатией

В Вашингтоне согласились с заявлением главы российского МИД Сергея Лаврова о том, что сохраняются шансы на договорное решение проблем безопасности. Как отметил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, для дипломатического урегулирования кризиса вокруг Украины остаётся «время и пространство».

«Мы приветствуем взгляды, высказанные министром Лавровым, который верит, что всё ещё есть время и пространство для дипломатии. Мы с этим согласны», — цитирует Кирби РИА Новости.

При этом, по мнению представителя Минобороны США, развитие ситуации на местах «диссонирует с заявлением» российского министра.

В декабре президент России Владимир Путин заявил, что российские войска дислоцированы на территории страны и никому не угрожают.

В Кремле подчёркивали, что Россия не собирается ни на кого нападать.