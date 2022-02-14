Пентагон приветствовал слова Лаврова об урегулировании вопросов безопасности дипломатией
- РИА Новости
«Мы приветствуем взгляды, высказанные министром Лавровым, который верит, что всё ещё есть время и пространство для дипломатии. Мы с этим согласны», — цитирует Кирби РИА Новости.
При этом, по мнению представителя Минобороны США, развитие ситуации на местах «диссонирует с заявлением» российского министра.
В декабре президент России Владимир Путин заявил, что российские войска дислоцированы на территории страны и никому не угрожают.
В Кремле подчёркивали, что Россия не собирается ни на кого нападать.