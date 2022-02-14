В Вашингтоне отменят требование о проверке данных по вакцинации в помещениях

Власти Вашингтона с 15 февраля снимают требование о проверке сведений по вакцинации от коронавируса для посетителей общественных мест. Об этом сообщила мэр Вашингтона Мюриел Баузер.

«Начиная с 15 февраля 2022 года закрытые помещения более не обязаны удостоверяться в том, что их клиенты привиты. Фирмы вправе сохранить требования о вакцинации», — написала она в Twitter.

Beginning February 15, 2022, indoor venues will no longer be required to verify that patrons are vaccinated.



Businesses may choose to keep vaccination requirements in place. pic.twitter.com/iUzgEHfhsa — Mayor Muriel Bowser (@MayorBowser) February 14, 2022

Также с 1 марта отменяется требование о ношении масок в ресторанах, магазинах, тренажёрных залах и правительственных учреждениях, не предполагающих прямого взаимодействия с посетителями.

Ранее власти Швеции приняли решение об отмене требования о предъявлении ковид-сертификатов для прибывающих в страну из стран Северной Европы, других стран ЕС и Европейской экономической зоны с 9 февраля.

Директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов в беседе с НСН напомнил о необходимости проконсультироваться с врачом по вопросам лечения COVID-19.