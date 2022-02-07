Швеция отменяет требование о предъявлении ковид-сертификата для приезжающих из ЕС и ЕЭС

Власти Швеции приняли решение об отмене требования о предъявлении ковид-сертификатов для прибывающих в страну из стран Северной Европы, других стран ЕС и Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) с 9 февраля.

«Правительство решило отменить запрет на въезд в Швецию из стран Северной Европы и других стран ЕС и ЕЭЗ на сегодняшнем внеочередном заседании правительства. Решение вступит в силу 9 февраля», — говорится в сообщении на сайте правительства страны.

Для граждан других стран ограничение продолжает действовать до 31 марта.

Ранее заместитель министра здравоохранения Италии Пьерпаоло Силери заявил, что власти Италии 31 марта могут снять введённый из-за коронавируса режим ЧС.