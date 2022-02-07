Швеция отменяет требование о предъявлении ковид-сертификата для приезжающих из ЕС и ЕЭС

Короткая ссылка
Власти Швеции приняли решение об отмене требования о предъявлении ковид-сертификатов для прибывающих в страну из стран Северной Европы, других стран ЕС и Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) с 9 февраля.
Швеция отменяет требование о предъявлении ковид-сертификата для приезжающих из ЕС и ЕЭС
  • Gettyimages.ru

«Правительство решило отменить запрет на въезд в Швецию из стран Северной Европы и других стран ЕС и ЕЭЗ на сегодняшнем внеочередном заседании правительства. Решение вступит в силу 9 февраля», — говорится в сообщении на сайте правительства страны.

Для граждан других стран ограничение продолжает действовать до 31 марта.

Ранее заместитель министра здравоохранения Италии Пьерпаоло Силери заявил, что власти Италии 31 марта могут снять введённый из-за коронавируса режим ЧС.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить