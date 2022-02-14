Власти Италии рекомендовали авиакомпаниям страны избегать воздушного пространства Украины

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Авиационный регулятор Италии ENAC рекомендовал авиакомпаниям страны избегать полётов через воздушное пространство Украины.
Власти Италии рекомендовали авиакомпаниям страны избегать воздушного пространства Украины
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«В связи с вашим запросом мы информируем, что ENAC выпустила ноту с предложением всем итальянским авиакомпаниям не заходить в воздушное пространство над Украиной», — приводит РИА Новости сообщение Национальной службы гражданской авиации Италии.

Ранее украинская авиакомпания «Международные авиалинии Украины» начала вывод самолётов за границу по требованию лизингодателей.

Накануне авиакомпания SkyUp сообщила, что мировые страховые компании уведомили украинских авиаперевозчиков о прекращении страхования самолётов при полётах над страной из-за «риска начала боевых действий».

В связи с этим лизингодатели требуют от украинских авиаперевозчиков как можно скорее вернуть самолёты на территорию ЕС.

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