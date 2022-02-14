Украинская авиакомпания МАУ выводит самолёты за границу по требованию лизингодателей

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Украинская авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) начала вывод самолётов за границу по требованию лизингодателей.
Украинская авиакомпания МАУ выводит самолёты за границу по требованию лизингодателей
  • ©Mehmet Eser/Anadolu Agency
  • Gettyimages.ru

Как уточнили в пресс-службе, авиакомпания получила сообщение от страховых компаний о прекращении страхования самолётов для полётов в воздушном пространстве Украины.

«В связи с этим МАУ по требованию лизингодателей отправляет 5 самолётов Boeing 737-800 в Испанию при сохранении других воздушных судов во флоте компании. Кроме этого, два самолёта авиакомпании отправляются на плановое техническое обслуживание двигателей в Белград», — говорится в сообщении.

Ранее авиакомпания SkyUp сообщила, что мировые страховые компании уведомили украинских авиаперевозчиков о прекращении страхования самолётов при полётах над страной из-за «риска начала боевых действий».

В связи с этим лизингодатели требуют от украинских авиаперевозчиков как можно скорее вернуть самолёты на территорию ЕС.

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