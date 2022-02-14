Захарова заявила, что блокировка США афганских активов усугубляет гуманитарный кризис

Блокировка США афганских активов усугубляет гуманитарный кризис в стране. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«В условиях чрезвычайно сложной гуманитарной ситуации, сложившейся в том числе в результате провальной военной кампании США и их союзников по НАТО, Вашингтон фактически усугубляет гуманитарный кризис в Афганистане и чинит препятствия новым властям в Кабуле, пытающимся наладить нормальную жизнь», — говорится в заявлении Захаровой на сайте МИД России.

Она назвала абсурдным решение Вашингтона зарезервировать часть замороженных активов афганского ЦБ для выплаты компенсаций по искам родственников жертв терактов 11 сентября 2001 года.

«Почему афганский народ, никаким образом не участвовавший в организации этих терактов, должен теперь за них расплачиваться?» — спросила Захарова.

Ранее президент США Джо Байден подписал указ о блокировании хранящихся в банках США $7 млрд активов Центрального банка Афганистана.

Планируется, что 50% от этих средств будут применены в будущем для удовлетворения гуманитарных нужд афганцев после соответствующего решения суда.

Остальные $3,5 млрд останутся в Соединённых Штатах и будут использованы в качестве компенсации семьям жертв террористических атак.

Официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик призвал разблокировать замороженные активы Афганистана.