Политолог Светов отреагировал на предупреждение стран G7 о санкциях при «вторжении» России

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Анастасия Румянцева
Политолог Юрий Светов прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что страны G7 готовы в случае «вторжения» России на Украину ввести санкции против Москвы, которые повлекут за собой «масштабные и незамедлительные последствия» для российской экономики.
Политолог Светов отреагировал на предупреждение стран G7 о санкциях при «вторжении» России
  • ©Dave Rushen/SOPA Images/LightRocket
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Светов отметил, что вместо таких выражений, как «масштабные и незамедлительные последствия», Западу необходимо использовать такие слова, как «компромисс», «поиск точек соприкосновения», «договор».

«Раз за разом придумывают определения этих санкций. Уже всерьёз это не воспринимается», — пояснил политолог.

По словам аналитика, есть понимание того, что возможные санкции против России «не остановят жизнь» страны.

При этом эксперт подчеркнул, что требования России о гарантиях безопасности будут выдвигаться снова и снова, невзирая на все угрозы.

Комментируя очередные заявления о возможном «вторжении» России на Украину, специалист выразил мнение, что «мы проживём в состоянии этой истерии со стороны наших контрагентов ещё и март». 

Помимо этого собеседник RT не исключил провокации в Донбассе со стороны ВСУ.

Ранее сообщалось, что страны G7 готовы в случае «вторжения» России на Украину ввести санкции против Москвы, которые повлекут за собой «масштабные и незамедлительные последствия» для российской экономики.

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