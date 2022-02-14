В МИД России заявили, что Москва продолжает анализ позиций Вашингтона по безопасности

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Москва продолжает анализировать позицию Вашингтона и НАТО относительно российских предложений по гарантиям безопасности. Об этом заявил замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Олег Постников.
В МИД России заявили, что Москва продолжает анализ позиций Вашингтона по безопасности
  • РИА Новости

«Мы продолжаем анализ полученных от США и НАТО соображений, формируем наши позиции по дальнейшим действиям», — приводит ТАСС его слова в ходе выступления на круглом столе в Совете Федерации.

В ведомстве также подчеркнули намерение продолжить диалог с США по гарантиям безопасности.

12 февраля помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил, что глава государства Владимир Путин заявил президенту США Джо Байдену, что Москва завершила межведомственную проработку возможных действий в свете ответа НАТО и США на свои предложения по гарантиям безопасности.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что Россия не готова к переходу диалога с США и НАТО по стратегической безопасности в режим многолетних переговоров.

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