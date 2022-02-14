В Кремле выступили против перехода диалога по безопасности в режим многолетних переговоров

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Россия не готова к переходу диалога с США и НАТО по стратегической безопасности в режим многолетних переговоров, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
В Кремле выступили против перехода диалога по безопасности в режим многолетних переговоров
  • © Пресс-служба президента России

«Президент Путин уже неоднократно говорил, что мы не готовы к переведению всего этого диалога в режим многолетних переговоров», — цитирует РИА Новости Пескова.

По его словам, в противном случае данный диалог будет вестись параллельно с действиями НАТО по вооружению Украины и втягиванию страны в военную инфраструктуру альянса.

Он добавил, что это также представляет для России угрозу.

Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что Россия не получила от США ответа по существу относительно гарантий стратегической безопасности.

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