Замглавы МИД Сыромолотов: США не уведомляли Россию об ударе по лидеру ИГ в Сирии
- РИА Новости
«Они об ударе не уведомляли, они просто сказали, что будет проводиться операция. А о чём она (не сказали. — RT)», — цитирует РИА Новости Сыромолотова.
По его словам, это является стандартной процедурой в деконфликтинге.
Он отметил, что в целом все процедуры деконфликтинга со стороны США были соблюдены.
Ранее российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии получил информацию об отъезде из САР в ЕС, Канаду и США амнистированных бывших боевиков ИГ*.
* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.