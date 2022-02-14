Замглавы МИД Сыромолотов: США не уведомляли Россию об ударе по лидеру ИГ в Сирии

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США заранее не уведомили Россию об ударе по одному из лидеров террористической группировки «Исламское государство»*, заявил замглавы российского МИД Олег Сыромолотов.
Замглавы МИД Сыромолотов: США не уведомляли Россию об ударе по лидеру ИГ в Сирии
  • РИА Новости

«Они об ударе не уведомляли, они просто сказали, что будет проводиться операция. А о чём она (не сказали. — RT)», — цитирует РИА Новости Сыромолотова.

По его словам, это является стандартной процедурой в деконфликтинге.

Он отметил, что в целом все процедуры деконфликтинга со стороны США были соблюдены.

Ранее российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии получил информацию об отъезде из САР в ЕС, Канаду и США амнистированных бывших боевиков ИГ*.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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