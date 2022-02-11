Шойгу рассказал о возросшем в два раза числе террористов ИГ в Афганистане

Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу в рамках встречи с главой британского МИД Беном Уоллесом выразил обеспокоенность увеличением числа террористов «Исламского государства» (ИГ)* в Афганистане.

«За последнее время количество бойцов (террористов. — RT) увеличилось вдвое», — заявил он.

По его словам, это представляет угрозу.

Ранее российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии получил информацию об отъезде из САР в ЕС, Канаду и США амнистированных бывших боевиков «Исламского государства»*.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.