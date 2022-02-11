Шойгу рассказал о возросшем в два раза числе террористов ИГ в Афганистане

Короткая ссылка
Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу в рамках встречи с главой британского МИД Беном Уоллесом выразил обеспокоенность увеличением числа террористов «Исламского государства» (ИГ)* в Афганистане.
Шойгу рассказал о возросшем в два раза числе террористов ИГ в Афганистане
  • AP

«За последнее время количество бойцов (террористов. — RT) увеличилось вдвое», — заявил он.

По его словам, это представляет угрозу.

Ранее российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии получил информацию об отъезде из САР в ЕС, Канаду и США амнистированных бывших боевиков «Исламского государства»*.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить