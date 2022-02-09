В ЦПВС сообщили о выезде из Сирии амнистированных боевиков ИГ по поддельным паспортам

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Российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии получил информацию об отъезде из САР в ЕС, Канаду и США амнистированных бывших боевиков «Исламского государства»*.
В ЦПВС сообщили о выезде из Сирии амнистированных боевиков ИГ по поддельным паспортам
  • AFP

«В российский Центр по примирению враждующих сторон поступила информация о выезде за пределы Сирийской Арабской Республики амнистированных при поддержке США бывших боевиков ИГИЛ», — говорится в сообщении центра.

Отмечается, что ранее боевики находились в подконтрольных курдской администрации местах заключения на территории Заевфратья.

В ЦПВС сообщают, что данные лица едут в США, Канаду и страны ЕС, используя поддельные паспорта с проставленными в них визовыми отметками.

Ранее посол России в Сирии Александр Ефимов заявил, что незаконное присутствие США на северо-востоке САР мешает ликвидации оставшихся боевиков ИГ.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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