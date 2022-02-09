Посол России: незаконное присутствие США в Сирии мешает ликвидации оставшихся боевиков ИГ

Посол России в Сирии Александр Ефимов заявил, что незаконное присутствие США на северо-востоке САР мешает ликвидации оставшихся боевиков террористической группировки «Исламское государство»*.

Об этом он заявил в интервью РИА Новости.

«В своё время силами сирийской армии при поддержке ВКС России ей (группировке. — RT) был нанесён сокрушительный удар, однако добить до конца ушедших в подполье террористов до сих пор не удаётся, прежде всего по той причине, что значительная часть Сирии, включая Заевфратье, остаётся под иностранной оккупацией», — сказал он.

Ранее заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что США занимаются откровенным воровством нефти в Сирии.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.