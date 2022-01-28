Зампостпреда России при ООН: США занимаются откровенным воровством нефти в Сирии

США занимаются откровенным воровством нефти в Сирии, заявил заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский. По его словам, тем самым ряд районов Сирии превращается в зону экологической катастрофы.

«Хотелось бы воспользоваться заседанием для акцентирования той пагубной ситуации, которая в целом складывается на северо-востоке Сирии, по-прежнему незаконно оккупированном США. В районах, где США занимаются откровенным воровством нефти, разворачивается экологическая катастрофа», — приводит ТАСС слова Полянского на заседании Совета Безопасности ООН.

В качестве примера подобных районов он привёл Заевфратье и зону Эт-Танф.

«В этих районах царят безвластие и насилие. Именно в таких местах террористы разделяются хозяевами положения на «хороших» и «плохих», получают вторую жизнь определённые индульгенции, активно проводят радикализацию населения», — заключил Полянский.

Ранее в постпредстве России при ООН потребовали вывода нелегальных иностранных сил из Сирии.

В ведомстве также заявили, что Соединённые Штаты укрепляют позиции боевиков в сирийском Идлибе.