Песков: США игнорируют озабоченности России в плане концептуальных для Москвы вопросов

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о переговорах по безопасности, заявил, что Москва готовится к худшему, но надеется на лучшее.
Песков: США игнорируют озабоченности России в плане концептуальных для Москвы вопросов
  • © Пресс-служба президента России

«В плане концептуальных для нас вопросов американцы игнорируют наши озабоченности, я имею в виду поставленный президентом Путиным вопрос о гарантиях безопасности. Поэтому в этом плане ситуация такая нерадужная, но мы всё-таки надеемся. Как люди разумные, мы готовимся к худшему, но надеемся всё-таки на лучшее», — цитирует РИА Новости Пескова.

Ранее он заявил, что Россия не готова к переходу диалога с США и НАТО по стратегической безопасности в режим многолетних переговоров.

12 февраля помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил, что глава государства Владимир Путин заявил президенту США Джо Байдену, что Москва завершила межведомственную проработку возможных действий в свете ответа НАТО и США на свои предложения по гарантиям безопасности.

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