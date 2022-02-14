Песков: США игнорируют озабоченности России в плане концептуальных для Москвы вопросов
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«В плане концептуальных для нас вопросов американцы игнорируют наши озабоченности, я имею в виду поставленный президентом Путиным вопрос о гарантиях безопасности. Поэтому в этом плане ситуация такая нерадужная, но мы всё-таки надеемся. Как люди разумные, мы готовимся к худшему, но надеемся всё-таки на лучшее», — цитирует РИА Новости Пескова.
Ранее он заявил, что Россия не готова к переходу диалога с США и НАТО по стратегической безопасности в режим многолетних переговоров.
12 февраля помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил, что глава государства Владимир Путин заявил президенту США Джо Байдену, что Москва завершила межведомственную проработку возможных действий в свете ответа НАТО и США на свои предложения по гарантиям безопасности.