Канада временно передислоцирует военных с Украины в Европу

Короткая ссылка
В Минобороны Канады сообщили о решении временно передислоцировать часть военных с Украины в другие регионы Европы.

«В результате сложившейся сложной оперативной обстановки, связанной с необоснованной агрессией России против Украины, Вооружённые силы Канады находятся в процессе временной передислокации части Объединённой оперативной группы — Украина (JTF-U) в другие страны Европы», — говорится в заявлении ведомства.

При этом отмечается, что эти меры не означают завершения канадской миссии на Украине, а нацелены на «переориентацию усилий» и поддержку безопасности военнослужащих.

О количестве передислоцированных солдат и их местонахождении не сообщается.

Глава МИД Канады Мелани Жоли ранее заявила о приостановке работы канадского посольства в Киеве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить