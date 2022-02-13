Канада временно передислоцирует военных с Украины в Европу

В Минобороны Канады сообщили о решении временно передислоцировать часть военных с Украины в другие регионы Европы.

«В результате сложившейся сложной оперативной обстановки, связанной с необоснованной агрессией России против Украины, Вооружённые силы Канады находятся в процессе временной передислокации части Объединённой оперативной группы — Украина (JTF-U) в другие страны Европы», — говорится в заявлении ведомства.

При этом отмечается, что эти меры не означают завершения канадской миссии на Украине, а нацелены на «переориентацию усилий» и поддержку безопасности военнослужащих.

О количестве передислоцированных солдат и их местонахождении не сообщается.

Глава МИД Канады Мелани Жоли ранее заявила о приостановке работы канадского посольства в Киеве.