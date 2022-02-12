Канада приостановила работу посольства в Киеве

Глава МИД Канады Мелани Жоли заявила о приостановке работы канадского посольства в Киеве.

Об этом говорится в заявлении Жоли на сайте канадского ведомства.

«Учитывая ухудшение ситуации с безопасностью... мы перенесём наши операции во временное представительство во Львове и временно приостановим работу нашего посольства в Киеве», — отмечается в сообщении.

Уточняется, что дипломатическое присутствие и активное участие Канады на Украине сохранятся.

«Услуги для граждан Канады будут предоставляться во временном офисе, только по предварительной записи», — добавляется в заявлении.

Вместе с этим отмечается, что оказание консульских услуг будет ограничено.

Ранее ряд стран ЕС призвали своих граждан покинуть Украину.

Так, например, соответствующие рекомендации дали власти Германии, Италии, Чехии, Нидерландов, Финляндии.