Канада приостановила работу посольства в Киеве
Об этом говорится в заявлении Жоли на сайте канадского ведомства.
«Учитывая ухудшение ситуации с безопасностью... мы перенесём наши операции во временное представительство во Львове и временно приостановим работу нашего посольства в Киеве», — отмечается в сообщении.
Уточняется, что дипломатическое присутствие и активное участие Канады на Украине сохранятся.
«Услуги для граждан Канады будут предоставляться во временном офисе, только по предварительной записи», — добавляется в заявлении.
Вместе с этим отмечается, что оказание консульских услуг будет ограничено.
Ранее ряд стран ЕС призвали своих граждан покинуть Украину.
Так, например, соответствующие рекомендации дали власти Германии, Италии, Чехии, Нидерландов, Финляндии.