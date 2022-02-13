В МИД Турции поддержали деятельность СММ ОБСЕ на Украине
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«Большое значение имеет деятельность наблюдателей СММ ОБСЕ на Украине, которую с момента её создания возглавляют послы Турции. Мы полностью поддерживаем их», — говорится в сообщении ведомства в Twitter.
Ранее агентство Reuters опубликовало новость со ссылкой на очевидцев о том, что американские представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе начали покидать Донецк на машинах.
Генсек ОБСЕ Шмид заявила, что наблюдатели продолжат выполнять мандат на Украине.