«Сегодня»: Зеленский и Байден начали переговоры около 19:00 мск
- AP
Об этом сообщает газета «Сегодня» со ссылкой на пресс-секретаря украинского лидера Сергея Никифорова.
В рамках беседы государственные лидеры обсудят ситуацию с безопасностью и дипломатические усилия по деэскалации.
Накануне Зеленский заявил, что в информационном пространстве стало появляться слишком много сообщений о «вторжении России на Украину».
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью CNN признал, что администрация не может точно предсказать дату «начала военных действий на Украине».