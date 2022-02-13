«Сегодня»: Зеленский и Байден начали переговоры около 19:00 мск

Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден начали переговоры около 18:00 по киевскому времени (19:00 мск).

Об этом сообщает газета «Сегодня» со ссылкой на пресс-секретаря украинского лидера Сергея Никифорова.

В рамках беседы государственные лидеры обсудят ситуацию с безопасностью и дипломатические усилия по деэскалации.

Накануне Зеленский заявил, что в информационном пространстве стало появляться слишком много сообщений о «вторжении России на Украину».

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью CNN признал, что администрация не может точно предсказать дату «начала военных действий на Украине».