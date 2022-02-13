Помощник Байдена Салливан: Россия готова сотрудничать с США по делам Уилана и Рида
- AP
«Безопасно вернуть их домой — это наш приоритет. Русские готовы к взаимодействию по различным каналам для того, чтобы это случилось. И мы активно участвуем в усилиях, чтобы этого добиться», — цитирует его РИА Новости.
Он отказался привести какие-либо подробности.
В июне комитет по иностранным делам сената Соединённых Штатов одобрил резолюции с призывом освободить осуждённых в России граждан США Тревора Рида и Пола Уилана.
Рид осуждён в России за нападение на полицейского. Уилан приговорён к сроку за шпионаж.
Посольство России в США в декабре ответило на призыв официального представителя Госдепартамента Неда Прайса освободить американцев.
Дипломаты сопроводили публикацию хештегами с требованием освободить Константина Ярошенко, Романа Селезнёва и Виктора Бута, находящихся в тюрьмах США.