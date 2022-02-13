Помощник Байдена пригрозил санкциями представителям «российских экономических элит»

В США начали подготовку списков представителей «российских экономических элит», против которых в случае «вторжения России на Украину» будут введены ограничительные меры, сообщил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью CNN.

«Мы составляем списки российских экономических элит, которые будут подвергнуты санкциями, не смогут свободно путешествовать и свободно тратить... Это затронет людей в окружении президента Путина», — цитирует Салливана РИА Новости.

По словам политика, в случае «вторжения» эти санкции «ударят по многим олигархам».

Посол России в США Анатолий Антонов ранее заявил, что видит в словах Салливана о «нападении» на Украину стремление США повысить градус антироссийской пропагандистской кампании.

В Кремле подчёркивали, что Россия не собирается ни на кого нападать.