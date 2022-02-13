В МИД Италии заявили о необходимости снизить зависимость страны от российского газа

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Замглавы МИД Италии Манлио Ди Стефано в интервью газете la Repubblica отметил необходимость снизить зависимость страны от российского газа за счёт поставок топлива из Алжира, Азербайджана и Туркмении.
В МИД Италии заявили о необходимости снизить зависимость страны от российского газа
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«Как и в остальной Европе, у нас есть проблема зависимости от узкого круга источников, в основном от России. В начале года Москва почти вдвое сократила потоки газа, предназначенные для нас по украинскому маршруту. Эта угроза нашей энергетической безопасности, вероятно, также продиктованная политическими соображениями, требует срочных действий», — заявил он.

В качестве перспективных направлений для импорта газа Ди Стефано перечислил Алжир, Азербайджан и Туркмению.

В свою очередь, министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил, что Россия является незаменимым партнёром в поставках газа в Европу.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что вопрос энергопоставок на данный момент более чем актуален.

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