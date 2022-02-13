В НАТО рассчитывают разместить постоянную боевую группировку в Румынии

Североатлантический альянс планирует разместить постоянную боевую группировку в Румынии. Об этом в интервью телеканалу Digi 24 заявил заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ.

«На будущей неделе состоится очень важная встреча министров обороны стран НАТО. Я с оптимизмом ожидаю, что мы сможем принять совместное решение о создании боевой группировки НАТО в Румынии, на этот раз постоянной, во главе с Францией. Мы ожидаем, что ряд других союзников предоставят силы для постоянного присутствия НАТО здесь, в Румынии», — приводит его слова ТАСС.

Другие четыре боевые группировки НАТО размещены в прибалтийских странах и в Польше, уточнил Джоанэ.

«Теперь, впервые в зоне Чёрного моря, НАТО создаёт связку на уровне Балтийское море — Чёрное море, у нас будет здесь боевая группировка НАТО. Её размер будет сравним с группировками в балтийской зоне», — заключил он.

Ранее в Пентагоне сообщили, что Соединённые Штаты отправляют дополнительные силы в Румынию, Польшу и Германию с целью «усилить оборону союзников».

Эксперт Центра координации исследований РИСИ Сергей Ермаков заявил в беседе с RT, что Вашингтон с помощью таких действий пытается вести переговоры с позиции силы.