Аналитик Ермаков прокомментировал сообщение об отправке США дополнительных сил в Европу

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Дарья Ускова
Эксперт Центра координации исследований РИСИ Сергей Ермаков прокомментировал в беседе с RT сообщение об отправке Соединёнными Штатами дополнительных сил в Румынию, Польшу и Германию.
Аналитик Ермаков прокомментировал сообщение об отправке США дополнительных сил в Европу
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По словам аналитика, данная мера свидетельствует о желании США продемонстрировать свои силовые возможности на фоне непростого диалога между Россией, НАТО и Соединёнными Штатами.

«Для того чтобы вести переговоры с позиции силы, показать свою силу. Собственно, это демонстрация силы, не более того», — добавил эксперт.

Как отметил Ермаков, подобные действия на самом деле не имеют ничего общего с защитой союзников, поскольку реальной угрозы не существует.

Ранее в Пентагоне заявили, что Соединённые Штаты отправят дополнительные силы в Румынию, Польшу и Германию с целью «усилить оборону союзников».

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