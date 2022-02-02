Аналитик Ермаков прокомментировал сообщение об отправке США дополнительных сил в Европу

Эксперт Центра координации исследований РИСИ Сергей Ермаков прокомментировал в беседе с RT сообщение об отправке Соединёнными Штатами дополнительных сил в Румынию, Польшу и Германию.

По словам аналитика, данная мера свидетельствует о желании США продемонстрировать свои силовые возможности на фоне непростого диалога между Россией, НАТО и Соединёнными Штатами.

«Для того чтобы вести переговоры с позиции силы, показать свою силу. Собственно, это демонстрация силы, не более того», — добавил эксперт.

Как отметил Ермаков, подобные действия на самом деле не имеют ничего общего с защитой союзников, поскольку реальной угрозы не существует.

Ранее в Пентагоне заявили, что Соединённые Штаты отправят дополнительные силы в Румынию, Польшу и Германию с целью «усилить оборону союзников».