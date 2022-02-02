CNN: США направят 2 тысячи военных в Польшу и ещё несколько тысяч в другие страны НАТО
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По информации телеканала, военнослужащие США также смогут разместиться в Румынии.
«Соединённые Штаты привели в повышенную готовность 8,5 тыс. военнослужащих... Но у США и НАТО уже есть десятки тысяч других военнослужащих в Европе, которых можно использовать для любого дополнительного развёртывания у восточноевропейских союзников», — говорится в сообщении.
Как уточняется, новые войска США будут присутствовать в Европе на двусторонней основе с принимающими их странами, поскольку НАТО не задействовало многонациональные силы реагирования.
Ранее глава польского Бюро национальной безопасности Павел Солох заявил, что Польша ожидает дополнительного размещения около 2 тыс. американских военных на своей территории.