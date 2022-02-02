CNN: США направят 2 тысячи военных в Польшу и ещё несколько тысяч в другие страны НАТО

Американский президент Джо Байден «формально одобрил» развёртывание дополнительных сил США в Восточной Европе, военнослужащие отправятся в регион «в ближайшие дни», сообщает CNN со ссылкой на источники. В частности, около 2 тыс. военных планируется разместить в Польше, ещё «несколько тысяч» — в других странах НАТО.

По информации телеканала, военнослужащие США также смогут разместиться в Румынии.

«Соединённые Штаты привели в повышенную готовность 8,5 тыс. военнослужащих... Но у США и НАТО уже есть десятки тысяч других военнослужащих в Европе, которых можно использовать для любого дополнительного развёртывания у восточноевропейских союзников», — говорится в сообщении.

Как уточняется, новые войска США будут присутствовать в Европе на двусторонней основе с принимающими их странами, поскольку НАТО не задействовало многонациональные силы реагирования.

Ранее глава польского Бюро национальной безопасности Павел Солох заявил, что Польша ожидает дополнительного размещения около 2 тыс. американских военных на своей территории.