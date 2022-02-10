Генсек НАТО Столтенберг: альянс изучает возможность размещения боевых групп в Румынии

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс изучает возможность размещения боевых групп в Румынии, в районе Чёрного моря.

По его словам, в НАТО изучают возможность долгосрочного присутствия на юго-восточном фланге стран альянса.

Он напомнил, что у НАТО уже есть боевые группы в балтийских государствах и в Польше.

«Мы изучаем возможность размещения аналогичных групп в районе Чёрного моря в Румынии», — цитирует Столтенберга РИА Новости.

10 февраля глава польского Минобороны Мариуш Блащак заявил, что британские военные прибывают в Польшу для усиления восточного фланга НАТО.

Ранее в Пентагоне сообщили, что Соединённые Штаты отправят дополнительные силы в Румынию, Польшу и Германию с целью «усилить оборону союзников».

Эксперт Центра координации исследований РИСИ Сергей Ермаков заявил в беседе с RT, что Вашингтон с помощью таких действий пытается вести переговоры с позиции силы.