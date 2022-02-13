NI: США раздули истерию вокруг «войны» с Россией в целях остановки «Северного потока — 2»
Как сообщает РИА Новости, американские власти воспользовались внешнеполитической ситуацией в корыстных целях.
«Нельзя отрицать тот факт, что страх перед войной, который навели добросовестно выполняющие свои обязанности СМИ, принёс ястребам большие преимущества», — говорится в публикации.
По мнению автора, лица, заинтересованные в продаже «Северного потока — 2» добились существенного прогресса в своей кампании по предотвращению открытия газопровода.
«Война, которую придумала американская разведка, — это вздор», — резюмируется в материале.
Как ранее заявил президент США Джо Байден, в случае гипотетического «вторжения России на Украину» газопроводу «Северный поток — 2» «положат конец».
Посол России в ФРГ Нечаев выразил мнение, что ущерб от остановки властями США «Северного потока — 2» понесут немецкие компании и жители страны.