Соединённые Штаты раздули истерию вокруг «войны» с Россией в целях остановки газопровода «Северный поток — 2», пишет журнал National Interest.

Как сообщает РИА Новости, американские власти воспользовались внешнеполитической ситуацией в корыстных целях.

«Нельзя отрицать тот факт, что страх перед войной, который навели добросовестно выполняющие свои обязанности СМИ, принёс ястребам большие преимущества», — говорится в публикации.

По мнению автора, лица, заинтересованные в продаже «Северного потока — 2» добились существенного прогресса в своей кампании по предотвращению открытия газопровода.

«Война, которую придумала американская разведка, — это вздор», — резюмируется в материале.

Как ранее заявил президент США Джо Байден, в случае гипотетического «вторжения России на Украину» газопроводу «Северный поток — 2» «положат конец».

Посол России в ФРГ Нечаев выразил мнение, что ущерб от остановки властями США «Северного потока — 2» понесут немецкие компании и жители страны.