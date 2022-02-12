Белый дом: Байден выразил Путину озабоченность судьбой остающихся на Украине американцев

Президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным выразил ему озабоченность судьбой остающихся на Украине американских граждан.

«Мы продолжаем понижать уровень нашего дипломатического присутствия в Киеве, и наш президент очень прямо донёс до президента Путина, что мы озабочены безопасностью и благополучием остающихся на Украине американцев», — цитирует РИА Новости высокопоставленного представителя американской администрации.

Ранее сообщалось, что Байден обсудил по телефону с Путиным эскалацию напряжённости на границе России и Украины.

Глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что спекуляции на тему захвата Киева со стороны России или операций с целью посадить «марионеточный режим» в украинской столице — это из серии хайли лайкли.